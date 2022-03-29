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Adana'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı

Adana'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı
Adana'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı

Adana polisi yaptığı FETÖ soruşturması çerçevesinde eski BankAsya Adana Şube Müdürü, ihraç polis ve öğretmenlerin de aralarında olduğu 15 zanlıyı yakalamak için operasyon yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'ye yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada polis örgüt içerisinde mahrem ağabeylik yapan, örgüte elaman temin eden, örgüt içinde kod isim kullanıp askeri ve polis okulları öğrencileriyle örgütsel olarak ilgilendikleri, örgütün bankasına terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in talimatıyla para aktardıkları, KHK ile kapatılan derneklere üye oldukları ve örgüt içerisinde ankesörlü telefonla ardışık arandıkları öne sürülen 15 kişiyi tespit etti. Polisin tespit ettiği zanlılar arasında kapatılan eski BankAsya Adana Şube Müdürü, ihraç polis ve ihraç öğretmenlerinde olduğu öğrenildi. Polis zanlıları yakalamak için bugün şafak vakti operasyon yaptı. Yakalanan zanlılar sağlık kontrolünden geçirilme üzere adli tıp birimine getirildi. Polis sağlık kontrolünden geçirilen zanlıları ifadelerini almak için emniyete götürdü.

Fatih Keçe
 

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