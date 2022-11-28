Adana'da FETÖ soruşturması: 10 şüpheli tutuklandı, 62 adli kontrol

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerine ‘gaybubet evi' ayarlayan ve yurt dışına kaçmalarını organize eden, sohbet toplantısı düzenleyen ve katılan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Yaklaşık 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 75 şüphelinin yakalanması için 21 Kasım'da Adana merkezli 7 ilde şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 72 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde ise örgüte gönderileceği değerlendirilen bir miktar para ile örgüt elebaşının kitapları ele geçirildi.

İhraç polis memuru Ramazan K.'nin ise hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin yurt dışına kaçırılmasını organize ettiği ortaya çıktı. Ramazan K. ile birlikte hareket eden Ali B. ile Ali Ç.'nin ise farklı ilçelerdeki dağ ve yayla evlerini, örgüt üyelerinin saklanması için ‘gaybubet evi' haline getirdiği belirlendi. Ali Ç.'nin bu evlerin ihtiyaçlarını karşıladığı, ayrıca örgüte göndermek üzere ‘himmet' adı altında para topladığı öne sürüldü. 3 yıl önce örgüt üyeliğinden tutuklanan eski Adana Ticaret Borsası Başkanı Muammer Çalışkan'ın oğlu Bahattin Çalışkan'ın ise örgüt üyelerini gaybubet evlerine ulaşımını sağladığı belirlendi.



Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya



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