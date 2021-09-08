Adana'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonu başlattı. Eş zamanlı yapılan baskınlar neticesinde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin, örgüt adına faaliyet yürüten mahrem imamları ile gizli haberleşme yöntemlerinden olan Ankesör/Büfe ile ardışık aramalar yaptığı, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri öğrenildi.

Süleyman Cenk İdaye



İLGİLİ HABER Ankara’da kaçakçılık suçundan 1 haftada 37 kişi gözaltına alındı