Adana'da film gibi kuyumcu soygunu

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kozan Yolu Caddesi'nde Osman Bolhocaoğlu'na ait kuyumcuya gelen biri kadın kılığında yüzü maskeli iki şahıs, müşteri gibi içeri girip altın sordu. Bir süre sonra şahıslardan biri tabanca diğeri ise bıçak çekerek altın istedi. Bunun üzerine kuyumcu karşı koyunca zanlılar, kuyumcuyu hem bıçak hem de tabanca ile yaralayıp altınlardan alarak kaçtı. Bu durumu gören kuyumcunun esnaf komşusu Özlem İzgi, hemen yardımına koşup polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Adana Şehir Hastanesine götürdü. Hem tabanca hem de bıçak yarası alan kuyumcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis, güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Yapılan ilk incelemede iki zanlının da erkek olduğu, birinin kadın kılığına girdiği belirlendi. Polis zanlıların kaçış güzergahında operasyon başlattı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya