Adana'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi, elektrik tellerini kopardı

Meteoroloji'nin uyardığı yağışlı hava ve fırtına Adana'yı da etkiledi. Gece başlayan yağış sabah saatlerinden itibaren yerini şiddetli rüzgar ve fırtınaya bıraktı. Meteoroloji'den alınan verilere göre Adana'da rüzgar saatte 54 kilometreye ulaştı. Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'nde bir evin çatısının yarısı uçtu. Seyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçelerinde bazı bölgelerinde aydınlatma direkleri ve ağaçlar yollara devrildi. Devrilen ağaçlar ve aydınlatma direkleri nedeniyle bölgedeki birçok elektrik telleri zarar gördü. Yetkililer tedbir maksatlı bazı mahallelerde elektrikleri kesti. Polis ekipleri, çatının uçtuğu bölgeyi, ağaçların ve aydınlatma direklerinin devrildiği bölgeleri yaya ve araç trafiğine güvenlik dolayısıyla kapattı.

Çatının uçtuğu mahallede yaşayan Cuma Yavuz, "Şiddetli rüzgarda çatı havaya kalktı düştü. Allah'a çok şükür kimseye bir şey olmadı. Polisi, itfaiyeyi aradık gelip önlemi aldılar" diye konuştu.

Süleyman Cenk İdaye - Elif Ayşenur Bay

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.