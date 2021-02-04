Adana'da gece yarısı kumarhane baskını

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Devriye Ekipleri, Tepebağ Mahallesi Abidinpaşa Caddesi üzerindeki bir apartmanda bulunan dairenin daha önce kumar oynatmadan dolayı mühürlü olmasına rağmen kumar oynatmaya devam ettiğini tespit etti.

“Güvenlik kamerasından polisi görünce üst kata kaçtılar”

Kumarhanenin oynatıldığı apartmanın girişinde ve daire önünde bulunan güvenlik kameralarından polisin geldiği fark eden kişiler üst katta bulunan daireye kaçtılar. Polis çilingir yardımıyla kumar oynatılan daire ve kişilerin kaçtığı üst kattaki daireyi açtırıp baskın düzenledi.

“Polisi telsizi, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi”

Seyhan Devriye ekipleri kumarhane içinde yaptığı arama çalışmalarında, polis frekansının yüklü olduğu telsiz, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirdi. Kumarhane baskınında yakalanan 3'ü kadın 28 kişiye, sokağa çıkma, maske takmama, sosyal mesafe kurallarına uymama ve kumar oynama suçundan para cezası kesti. Kumarhaneyi işleten kişi gözaltına alınırken şahsa kumar oynatmadan işlem yapıldı.

Süleyman Cenk İdaye