Adana'da geri dönüşüm fabrikası alevlere teslim oldu

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışması sonucunda fabrikada çıkan yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi.

Süleyman Cenk İdaye

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