Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Büyükdikili Mahallesi 93012 sokak üzerinde bulunan geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tesisinin deposundan alevler yükseldiğini gören işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 1 saat sonunda yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor. Yangının çıkış nedeninin ise soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra belirleneceği öğrenildi.

Öte yandan, yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri düşerek hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri itfaiye erine ayakta müdahale etti.



Süleyman Cenk İdaye