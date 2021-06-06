Adana'da geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı

Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesindeki bir plastik atık geri dönüşüm tesisinin depo kısmında dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sabaha karşı 03.00 sıralarında kontrol altına alındı. Kontrollü söndürme çalışması hala devam ediyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangında 5-6 ton civarında plastik atık yandığı 3-4 saat içerisinde yangının tamamen söndürüleceği öğrenildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

