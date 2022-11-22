Adana'da halde silahlı çatışma: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup, halde karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Silahlardan çıkan kurşunlarla 3 kişi yaralandı. Komisyoncuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan 2 zanlıyı gözaltına alırken, iki tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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