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Adana'da hasımları kavgası kanlı bitti: 3 ölü

Adana'da hasımları kavgası kanlı bitti: 3 ölü
Adana'da hasımları kavgası kanlı bitti: 3 ölü

Adana’nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişide hastaneye getirildiği ambulansın içinde öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Gem ve Aşkın Acun, hasımları olan Salih Kayaokay'ın Ceyhan ilçesi Tuzlugöl Mahallesi'nde bulunan evine baskına gitti. Her iki tarafta birbirlerine silahlarla ateş açmaya başladı. Açılan ateşler sonucunda Mehmet Gem ile Aşkın Acun olay yerinde hayatını kaybederken Salih Kayaokay'da ayağından yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Ayağından yaralanan şahıs, ambulansın içinde öldürüldü.

Silahlı kavganın bulunduğu bölgeye gelen sağlı ekipleri, ayağından yaralanan Salih Kayaokay'ı Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Ambulans hastane acil girişine geldiği sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi, ambulansın kapısını açarak Kayaokay'a ateş edip öldürdü. Olayı gerçekleştiren şüpheli hızla kaçtı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Neriman Çelebi
 

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