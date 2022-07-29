İhlas Haber Ajansı

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Adana'da hastanede kaybolan kadından 5 gündür haber alınamıyor

Adana'da hastanede kaybolan kadından 5 gündür haber alınamıyor
Adana'da hastanede kaybolan kadından 5 gündür haber alınamıyor

Adana’da Balcalı Hastanesinden 5 gün önce kaybolan 54 yaşındaki kadından bir türlü haber alınamıyor.

Alzheimer hastası olan 54 yaşındaki Rahime Atay, kızıyla birlikte 25 Temmuz günü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine gitti. Anne kız doktora muayene olduktan sonra tetkikleri yaptırmak için hastane de gezmeye başladı.

Bu sırada Atay'ın kızı annesine bankta oturmasına söyleyerek bir işlem yaptırmaya gitti. Ancak geldiğinde annesini yerinde bulamadı. Genç kız annesini hastanede aradı ama bulamayınca polise haber verdi.

O günden bu güne aranan Atay, bir türlü bulunamadı. Hastane çevresindeki ve içindeki güvenlik kameraları da tek tek izlendi. Atay'ın üniversitenin çeşitli yerinde görüldüğü bu yönlerde arama yapıldığı öğrenildi.

Atay'ın çocukları da 5 gündür anneleri bulunamadığı için perişan oldu.

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