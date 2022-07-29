Adana'da hastanede kaybolan kadından 5 gündür haber alınamıyor

Alzheimer hastası olan 54 yaşındaki Rahime Atay, kızıyla birlikte 25 Temmuz günü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine gitti. Anne kız doktora muayene olduktan sonra tetkikleri yaptırmak için hastane de gezmeye başladı.

Bu sırada Atay'ın kızı annesine bankta oturmasına söyleyerek bir işlem yaptırmaya gitti. Ancak geldiğinde annesini yerinde bulamadı. Genç kız annesini hastanede aradı ama bulamayınca polise haber verdi.

O günden bu güne aranan Atay, bir türlü bulunamadı. Hastane çevresindeki ve içindeki güvenlik kameraları da tek tek izlendi. Atay'ın üniversitenin çeşitli yerinde görüldüğü bu yönlerde arama yapıldığı öğrenildi.

Atay'ın çocukları da 5 gündür anneleri bulunamadığı için perişan oldu.