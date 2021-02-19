Adana'da hazine arazilerini peşkeş çekenlere operasyon

Karataş Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu yaklaşık bin dönümü bulan hazine arazisinin rüşvet karşılığı ilçe dışından birilerine peşkeş çekildiğini tespit etti. Yaklaşık bin dönüm arazinin devir işlemleriyle ilgili 3 milyon liralık bir rüşvetin döndüğü iddia edildi. Yapılan operasyonda Karataş'ın Bebeli Mahallesi muhtarı H.T, Milli Emlak Müdürlüğü memurları Y.Ç. ve M.T. ile A.K, H.K. ve S.Ç. adlı kişiler göz altına alındı. A.K, H.K. ve S.Ç, ilk ifadelerinin alınmasının ardından serbest kalırken, muhtar H.T. ve Milli Emlak Müdürlüğünde görevli memurlar Y.Ç. ve M.T. jandarmadaki işlemlerinin ardından Karataş Adliyesine sevk edildi.

Yöre halkı kaygılı

Yöre halkı, son yıllarda Karataş'ta hazine ve arazilerin tanımadıkları kişiler tarafından satın alındığını ve bu durumun kendilerini kaygılandırdığını söyledi. Arazilerin Doğu ve Güneydoğu kökenli vatandaşların kullanılarak İsrailliler tarafından satın alındığı iddiası ise yöre halkını kaygılandırıyor.

Recep Ergem isimli köylü, 100 dönüm arazisi olduğunu ve kendi akrabaları ile Karataş'ta 500 dönüm araziyi ekerek milli servete katkı sunduklarını ifade etti.

Mahallenin muhtarının hazine arazilerine devletin el koyacağını söyleyerek, köylülerden arazilerini sattırmaya çalıştığını ileri süren Ergem, "Siz satmasanız bile ihaleye gelip satın alacaklar diye devlet bize evrak gönderdi. Sizin bilginiz yok biz muhtar olduğumuz için bize bildirildi. Bu gibi söylemler ile köy sakinleri bilmedikleri için 15 dönüm arazi ile geçinen vatandaşlara Adana dışından insanlara arazinin satıldığını öğrendik.

Bizim şahit olduğumuz durum 60 dönüm arazide köyümüz de vatandaş kullanıyordu. Sonra bir baktık, yabancı insanlar geldi. Satın aldım ben burayı köy muhtarından satın aldım. Muhtar bizim arkadaşımız diyorlar. Köyümüzde yaklaşık 1500 dönüm arazi satıldığını öğrendik. Cumhurbaşkanımızdan tek bir isteğimiz var. Bizim topraklarımız bizim kalsın. Yabancı insanların, İsraillerin bazı insanları kullandığını buraları satın aldığını duyuyoruz. Bu arazilerin bizde kalmasını istiyoruz” dedi.

Beril Solmuşgül