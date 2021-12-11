Adana'da 'Huzur ve Güven' uygulamasında aranan 56 suçlu yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü kent genelinde hava destekli bin 632 polisin katılımıyla “Huzur ve Güven” uygulaması düzenlendi. Şehrin birçok yerinde trafik, asayiş ve umuma açık yerlerin denetimleri yapıldı.

Uygulamada, 12 bin 593 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 56 kişi yakalandı. Trafik yönünden, 5 bin 295 araç kontrol edilip sorgusu yapıldı. 12 araç trafik men edilirken 121 araca 146 bin TL para cezası uygulandı. Yapılan kontroller sırasında 2 adet çalıntı araçta ele geçirildi.

Umuma açık yerlerde yapılan denetimler ise 240 iş yeri denetlenirken 27 iş yerine usulsüzlükten işlem yapıldı. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapan 27 kişiye toplam 5 bin 508 TL para cezası uygulandı.

Uygulamalarda araçlarda ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 6 adet ruhsatız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusu tabanca ile 3 gram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

