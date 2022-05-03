İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana polisi yaptığı operasyonda gümrük kaçağı 6 bin litre akaryakıt, 3 bin 410 paket sigara, 38 cep telefonu ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 6 bin litre akaryakıt, 3 bin 410 paket sigara, 38 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Fatih Keçe
 

İLGİLİ HABER
Şırnakta terör operasyonu: 9 gözaltı Şırnak’ta terör operasyonu: 9 gözaltı
İLGİLİ HABER
İstanbulda “Şevko” lakaplı uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı İstanbul’da “Şevko” lakaplı uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı
İLGİLİ HABER
Şırnakta terörün finans kaynaklarına operasyon: 55 gözaltı ! Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 55 gözaltı !
İLGİLİ HABER
Evinde alkol üretip satan şahsa operasyon Evinde alkol üretip satan şahsa operasyon
İLGİLİ HABER
İzmirde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı İzmir'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.