İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adana'da kadınlar sopalarla hastane bastı

Adana'da kadınlar sopalarla hastane bastı
Adana'da kadınlar sopalarla hastane bastı

Adana’da eli sopalı kadınlar Adana Şehir Hastanesi acil servisini bastı.

Adana’da kadınlar sopalarla hastane bastı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Eli sopalı yaklaşık 10 kadın Şehir Hastanesi acil servisine gelerek hastaneye girmek istedi. Bir güvenlik görevlisi kadınlara engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kadınlar sopalarla acile daldı. Bir süre sonra gelen yardımcı güvenlikçiler tarafından kadınlar acil servisten çıkartıldı. Ancak kadınlar ellerinde sopalarla acil servis bahçesinde beklemeye devam etti. Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bu görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.