Adana'da, kan stokları azalınca sağlık çalışanları kan bağışladı

Yeni tip korona virüsün başlaması ardından, Ramazan ayıyla birlikte vatandaşların kan verme oranı Türkiye genelinde olduğu gibi Adana'da da yüksek oranda düştü. Türk Kızılayı da vatandaşları kan vermeleri konusunda teşvik etmeye başladı. Korona virüsle mücadelede en ön safta yer alıp herkesin kahramanı olan sağlık çalışanları ise kan stoklarının azaldığını öğrenince kan bağışı seferberliği başlattı.

Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Ek Hizmet Binası bünyesindeki 30 sağlık çalışanı Türk Kızılayı Adana Şubesi Kan Bağış Merkezi'ne giderek kan bağışında bulundu.

“Vatandaşlık görevimizi yapmak istedik”

Kan bağışı sırasında konuşan Doğumhane Sorumlu Ebesi Tuğba Kuskaya, “Ülkemizde ciddi anlamda kan bağışı sıkıntısı var. Bizimde sağlıkçı olarak çok kana ihtiyacımız oluyor. Halka daha çok duyarlı olmaları gerektiğini göstermek için gelip kan bağışında bulunmak istedik. Normalde sağlıkçı olduğumuz için bu tarz konularda ön planda olmazsa sıkıntı yaşanıyor. Biz kan vereceğiz ki halkta bunu görüp direkt kan vermeliler. Biz hem görevimizi gerçekleştiriyoruz, hem de gelip vatandaşlık görevimizi yapmak istedik” diye konuştu.

Seyhan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurşah Keskin ise, "Biz ekip olarak vatandaşlık görevimizi yapmak için buraya geldik. Ekip arkadaşlarımızla birlikte farkındalık oluşturmak istedik. Bu pandemi döneminde Türk Kızılayı'nın kan stoklarının azaldığını duyduk. Bunu tüm ekip arkadaşlarımıza duyurduğumuzda herkes severek ve isteyerek buraya geldi. Bir nebze olsun kan ihtiyacı olan insanlara yardımcı olmak istedik” ifadelerini kullandı.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

