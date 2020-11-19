Adana'da kar maskeli, tüfekli market soygunu

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde bulunan marketler zincirinin şubesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi yüzünde kar maskesiyle marketin içerisine girdi. Yüzü kar maskeli kişi pompalı tüfeği kasiyere doğru uzatıp kasayı boşaltmasını istedi. Kasadan bin 500 TL para çalan şüpheli olay yerinden hızla kaçtı.

Market çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri soygunun gerçekleştiği markette incelemelerde bulundu.

Soygunu gerçekleştiren kişinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

Süleyman Cenk İdaye

