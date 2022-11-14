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Adana'da kaza yapan dolmuş sulama kanalına düştü: 2'si ağır 13 yaralı

Adana'da kaza yapan dolmuş sulama kanalına düştü: 2'si ağır 13 yaralı
Adana'da kaza yapan dolmuş sulama kanalına düştü: 2'si ağır 13 yaralı

Adana’nın Karataş ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada sulama kanalına düşen dolmuştaki 15 kişi yaralandı. Yaralılar vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Adana’da kaza yapan dolmuş sulama kanalına düştü: 2’si ağır 13 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, kaza, Karataş ilçesine bağlı Tuzla Mahallesinde meydana geldi. Tuzla yolu kanal kenarında seyir halinde olan dolmuş ile iki araç kaza yaptı. Kaza sonrası dolmuş sulama kanalına düştü. Kazada dolmuşta bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralıların dolmuştan vatandaşlar tarafından çıkartılması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Fatih Keçe - Mehmet Sancakzade

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