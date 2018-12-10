Adana'da kazanan çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor evinde Giresunspor'u konuk etti. Karşılaşma karşılıklı atılan goller ile 1-1 sona erdi.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Adana Demirspor'da Mitroviç'in uzun pasında Kosecki'nin uzaktan sert şutunda top kaleci Anıl'da kaldı.
16. dakikada Adana Demirspor'da Kosecki'nin yerden ortasında Hakan'ın gelişine şutunda top üstten auta çıktı.
18. dakikada Giresunspor'da Husmani'nin yaklaşık 25 metreden sert şutunda kaleci Kurtuluş topu zorlukla çıkarttı.
33. dakikada Giresunspor'da Hüsmani'nin ortasında yakın mesafeden Ba Adama'nın kafa vuruşunda top kaleci Kurtuluş'da kaldı.
40. dakikada Adana Demirspor'da Kosecki çalımlarla ceza alanına kadar girdi plasesinde top yandan auta çıktı.
61. dakikada Giresunspor'da Muhammet'in uzaktan şutunda top üstten auta çıktı.
72. dakikada Adana Demirspor'da İsmail'in pas hatasında Muhammet kaleci ile karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı.
74. dakikada Adana Demirspor'da Orkan'ın yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
88. dakikada Giresunspor'da Muhammet Reis'in kornerden ortasında ceza alanında oluşan karambolde Bahadır, topu ağlarla buluşturdu. 1-1
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Sarper Barış Saka, Gökhan Barçın, Hasan Hüseyin Tetik
Adana Demirspor: Kurtuluş, Tayyip (İsmail dk. 64), Mitroviç, Hakan, Orhan, Galip, Anderson (Emre dk. 62), Berk, Kosecki, Orkan, Pote
Yedekler: Çağlar, Djemoussa, Erdal, Batuhan, Boubacar
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Giresunspor: Anıl, Uğur, Landel (Kürşad dk. 58), Ferhat, Dauda, Muhammet, Volkan, Emre, Adama (Azza dk. 77) Husmani, Hüsamettin
Yedekler: Kayacan, Sery, Miray, Alperen
Goller: Orkan (dk. 74) (Adana Demirspor), Bahadır (dk. 88) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Hüsmani, Adama, Uğur, Bahadır (Giresunspor), Orkan (Adana Demirspor)