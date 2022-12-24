Adana'da kontrolden çıkan araç park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Kaza ilçeye bağlı Tavşantepe mahallesi Kanalboyu sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Şahin yönetimindeki 01 RJ 069 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında park halinde duran Necati Eroğlu'ya ait 01 RT 177 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil devrildi. Araçta bulunan Hakkı Şahin (50) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine Sağlık, Polis ve CANKUR ekibi sevk edildi. Yaralı sıkıştığı yerden CANKUR ekiplerince çıkarıldı. Yaralıya ilk müdahale sağlık ekiplerince yapılırken yaralı ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Beril Solmuşgül



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