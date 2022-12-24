İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adana'da kontrolden çıkan araç park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Adana'da kontrolden çıkan araç park halindeki araca çarptı: 1 yaralı
Adana'da kontrolden çıkan araç park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Adana'nın Kozan kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Adana'da kontrolden çıkan araç park halindeki araca çarptı: 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza ilçeye bağlı Tavşantepe mahallesi Kanalboyu sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Şahin yönetimindeki 01 RJ 069 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında park halinde duran Necati Eroğlu'ya ait 01 RT 177 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil devrildi. Araçta bulunan Hakkı Şahin (50) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine Sağlık, Polis ve CANKUR ekibi sevk edildi. Yaralı sıkıştığı yerden CANKUR ekiplerince çıkarıldı. Yaralıya ilk müdahale sağlık ekiplerince yapılırken yaralı ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Beril Solmuşgül
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.