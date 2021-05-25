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Adana'da kontrolden çıkan tır dereye düştü: 1 yaralı

Adana'da kontrolden çıkan tır dereye düştü: 1 yaralı
Adana'da kontrolden çıkan tır dereye düştü: 1 yaralı

Adana’da kontrolden çıkan tır dereye düşerken sürücü yaralandı.

Adana’da kontrolden çıkan tır dereye düştü: 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre İsmail İ. (42) kullandığı 27 AGC 816 plakalı tırın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağında bulunan dereye düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, tır'da sıkışan sürücüyü kurtarıp derenin içerisinden çıkarttı. Yaralı sürücü Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Süleyman Cenk İdaye
 

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