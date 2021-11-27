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Adana'da marketteki silahlı saldırı kamerada

Adana'da marketteki silahlı saldırı kamerada
Adana'da marketteki silahlı saldırı kamerada

Adana’da bir market sahibine iş yerinde silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Adana'da marketteki silahlı saldırı kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay 9 Kasım günü saat 18.30 sıralarında, merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, market sahibi Yakup Kayalı ve oğlu Yusuf, iş yerindeki malzemeleri raflara dizerken kimliği belirsiz maskeli bir kişi dükkana girip Yakup Kayalı'ya tabancayla ateş açıp kaçtı. Yusuf Kayalı da tabancasını çekip kaçan şüphelinin peşinden ateş etti. Kolundan hafif yaralanan Yakup Kayalı, götürüldüğü hastanede tedavi oldu. Babayla oğlunun şikayeti üzerine iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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