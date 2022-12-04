Adana'da minibüs alevlere teslim oldu

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'nda park halindeki minibüsten bir anda alevler yükseldi. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye erleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Süleyman Cenk İdaye

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