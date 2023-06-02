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Adana'da minibüsle halk otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Adana'da minibüsle halk otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Adana'da minibüsle halk otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Adana’da minibüs ile halk otobüsünün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Adana'da minibüsle halk otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, Yüreğir ilçesi ile Yumurtalık ilçesi arasında meydana geldi. Yumurtalık istikametine gitmekte olan Adana Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü ile karşı istikametten gelen 01 DSC 91 plakalı panelvan minibüs çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma aracı sevk edildi.

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