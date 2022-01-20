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Adana'da müstakil evin deposu yandı: 3 kişi dumandan etkilendi

Adana'da müstakil evin deposu yandı: 3 kişi dumandan etkilendi
Adana'da müstakil evin deposu yandı: 3 kişi dumandan etkilendi

Adana’da iki katlı müstakil evin deposunda çıkan yangında 2’si kadın 3 kişi dumandan etkilendi. Yangında depo kısmında bulunan eşyaların hepsi yandı.

Adana’da müstakil evin deposu yandı: 3 kişi dumandan etkilendi - Tıkla İzle

Yangın, Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre mahallesinde bulunan 2 katlı bir evin deposunda çıktı. Alınan bilgiye göre, İbrahim Kırtay, evinin altındaki deposunda dumanların yükseldiğini görmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada dumanlar eve kadar yükselirken, İbrahim Kırtay ve yakını olan 2 kadın evden çıktığı sırada dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenen 3 kişi ambulansa ayakta tedavi edildi. İtfaiye ekipleri yangına yaklaşık 1 saat müdahale ettikten sonra tamamen söndürdü. Yangında depo kısmında bulunan eşyaların hepsi yandı.
İtfaiye erleri yaptığı incelemede yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi.

Süleyman Cenk İdaye
 

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