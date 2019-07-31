Adana'da müstalik eve EYP'li saldırı

Olay, Seyhan İlçesi Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi ve kişilerce bir müstakil evin içerisine EYP atıldı. Patlama gürültüsüne uyanan ev sahibi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme polisleri, EYP'nin çakma gazından yapıldığını tespit etti. EYP parçaları detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Polis olayı gerçekleştiren kişi ve kişileri arama çalışması başlattı.