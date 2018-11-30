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Adana'da okul müdürü lojmanda ölü bulundu

Adana'da okul müdürü lojmanda ölü bulundu
Adana'da okul müdürü lojmanda ölü bulundu

Adana’da bir lisenin müdürü okul içerisinde bulunan lojmanda ölü bulundu.

Olay, Ceyhan ilçesinin Ceyhan Meslekli ve Teknik Anadolu Lisesi içerisinde bulunan lojmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lisenin müdürü Fahri Durmuş (58), oturduğu lojman içerisinde ölü bulundu. Eşinden ayrı lojmanda tek yaşadığı öğrenilen Durmuş, yapılan incelemelerinin ardından otopsisi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Durmuş'un ölüm sebebinin ilk belirlemelere göre kalp krizi olduğu ifade ediliyor. Lise müdürünün kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsiden sonra belli olacak.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

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