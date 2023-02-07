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Adana'da ölü sayısı 146'ya ulaştı, yaralı sayısı 2 bin 600'ü geçti

Adana'da ölü sayısı 146'ya ulaştı, yaralı sayısı 2 bin 600'ü geçti
Adana'da ölü sayısı 146'ya ulaştı, yaralı sayısı 2 bin 600'ü geçti

Adana’da meydana gelen depremde ölü sayısı 146 ulaşırken, yaralı sayısının da 2 bin 600'ü geçtiği bildirildi.

Dün Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler Adana'da da şiddetli şeklide hissedildi. Adana'da depremle nedeniyle 11 bina çöktü, çok sayıda yapıda hasar aldı. Şehirdeki 11 bina ölenlerin sayısının ise 146'ya ulaştığı, yaralı sayısının ise 2 bin 600'ü geçtiği belirtildi. Çöken binaların olduğu bölgede sabahın ilk ışıkları ile birlikte devam eden çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Fatih Keçe


 

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