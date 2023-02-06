Adana'da ölü sayısı 60'a, yaralı sayısı 854'e yükseldi

Sabah saatlerinde 7.7 büyüklüğünde merek üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ve öğle saatlerinde de 7.6 büyüklüğünde merkez üssü Elbistan ilçesinde yaşanan depremler Adana'da da şiddetli şeklide hissedildi. Son alınan bilgiye göre yaşanan bu depremlerde 11 binanın yıkıldığı 60 kişinin hayatını kaybettiği 854 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Ayrıca yıkılan binalarda 617 kişinin yaşadığı belirlendi. Ayrıca Feke-Saimbeyli yolu 72-72. kilometresi Tırtat mevkiinin depremden dolayı zarar gördüğü ve kapalı olduğu öğrenildi. Bunun yanı sıra otoyolda yaşanan kaymalardan dolayı trafiğin D-400'e verildiği belirlendi.

Fatih Keçe

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