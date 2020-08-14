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Adana'da organize şube şafak vakti birçok adrese operasyon düzenlendi

Adana'da organize şube şafak vakti birçok adrese operasyon düzenlendi
Adana'da organize şube şafak vakti birçok adrese operasyon düzenlendi

Adana’da Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, özel harekat polisinin desteği ile şafak vakti kentte birçok adrese baskın düzenleyip çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Drone ise operasyonu havadan görüntüledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, aldıkları ihbar üzerine operasyon düzenlendi. Özel Harekat Polisinin de desteği ile şafak vakti kentteki birçok adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Özel harekat polisleri, koçbaşlarıyla evlerin kapılarını kırarak adreslere girdi. Adreslerde bulunan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Operasyonun detayı ilerleyen saatlerde açıklanacak.
Süleyman Cenk İdaye

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