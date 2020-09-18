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Adana'da organize suç örgütüne helikopter ve drone destekli operasyon

Adana'da organize suç örgütüne helikopter ve drone destekli operasyon
Adana'da organize suç örgütüne helikopter ve drone destekli operasyon

Adana’da şafak vakti organize suç örgütüne düzenlenen operasyonla çok saıda kişi evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Suç örgütüe düzenlenen operasyona polis helikopteri destek verirken drone’da havadan görüntüledi.

Adana’da organize suç örgütüne helikopter ve drone destekli operasyon - Tıkla İzle

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, organize suç örgütüne yönelik operasyonla düzenlendi. Özel Harekat Polislerinin de desteği ile şafak vakti operasyon başlatıldı.

Söz konusu şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokaklara önce zırhlı araçlar girerek güvenlik önlemi aldı. Ardından özel harekat timleri uzun namlulu silahlarla çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Özel Harekat timleri, şahısların evlerine koçbaşıyla kapıları kırarak girdi.

Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan, operasyona polis helikopteri havadan destek verirken drone ise havadan görüntülendi.

Süleyman Cenk İdaye
 

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