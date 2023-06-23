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Adana'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı

Adana'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı
Adana'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı

Adana'nın Çukurova ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler havadan ve karadan yangına müdahale etmeye başladı.

Adana’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı - Tıkla İzle

Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını fark edenler durumu ekiplere bildirdi. Adana ve Mersin dahil bir çok noktadan ekiplerin sevk edildiği yangın için helikopterler de devreye girdi. Helikopter ve arazözlerle yangına müdahale başladı.

Serkan Çetinkaya - Umutcan İşledici

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