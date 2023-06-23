Adana'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı

Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını fark edenler durumu ekiplere bildirdi. Adana ve Mersin dahil bir çok noktadan ekiplerin sevk edildiği yangın için helikopterler de devreye girdi. Helikopter ve arazözlerle yangına müdahale başladı.

Serkan Çetinkaya - Umutcan İşledici

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