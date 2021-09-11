Adana'da otobanda zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, kaza, Tarsus-Adana -Gaziantep (TAG) otoyolu Osmaniye- Adana istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, İhsan Yıkar yönetimindeki 01 R 9238 plakalı tır ile Hadi Onur yönetimindeki 07 YDT 15 plakalı tır çarpıştı.

Yaşanan kazada 07 YDT 15 plakalı tırın dorsesi savrularak 31 D 5777 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Bu otobüste 31 P 9999 plakalı otomobil çarparak durabildi.

Kaza sonucunda İhsan Yıkar olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alıp otoyoldaki trafiği kontrollü olarak sağladı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, Hatay'dan Adana'ya gelen otobüsteki yolcular ise valizlerini alıp otoyolda servis beklemeye başladı. Bu sırada otoyolda kilometrelerce kuyruk oluştu.

Ayrıca Kerem Süleyman Güler isimli üniversite öğrencisiyse saat 16.00'da Muğla'ya gitmek üzere uçağı olduğu için otostop çekerek havalimanına gitti.

Elif Ayşenur Bay - Umutcan İşledici

