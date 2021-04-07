Adana'da otomobil şantiyeye devrildi: 1 yaralı

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücü 34 PC 5456 plakalı otomobiliyle yolun bittiğini fark etmedi. Sürücü, Adana Büyükşehir Belediyesine ait yol işlerinin şantiyesine girdi. Ardından kontrolden çıkan araç şantiyeden aşağı doğru devrildi. Kazayı gören şantiye görevlileri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Araç içerisinde bulunan başka birinin de olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Polis kaçan kişinin otomobilin sürücüsü olabileceğini değerlendiriyor.

Süleyman Cenk İdaye

