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Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü. Kazada 1 kişi ölürken 1 kişide yaralandı.

Adana’da otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.T.B kullandığı 34 FY 1771 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce bir ağaca çarptı ardından sulama kanalına düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, araç içerisinde sıkışan H.T.B ile yolcu konumundaki İsmail Hakkı Kesler (22)'i çıkartarak ambulansa bindirdi. Yaralılar Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. İsmail Hakkı Kesler, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kesler'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Süleyman Cenk İdaye
 

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