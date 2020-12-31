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Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı

Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı
Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı

Adana’da kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Yeşil Bulvarda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal U. kullandığı 01 TY 790 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü Mustafa Kemal U. ile yanında bulunan Şahin U.'yu ambulansa bindirdi. Yaralılar Adan Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Süleyman Cenk İdaye

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