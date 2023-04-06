Adana'da otomobilin üzerine kaya parçası düştü: 4 ölü

Edinilen bilgiye göre, olay Feke'yi Saimbeyli ilçesine bağlayan Tırtat mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 01 AİN 537 plakalı otomobil seyir halindeyken dağdan kopan kaya parçası otomobilin üzerine düştü. Olayda araçtaki 4 kişi yaralanırken, çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybedenlerin öğretmen olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Emre Bozdemir - Beril Solmuşgül

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