İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adana'da otomobilin üzerine kaya parçası düştü: 4 ölü

Adana'da otomobilin üzerine kaya parçası düştü: 4 ölü
Adana'da otomobilin üzerine kaya parçası düştü: 4 ölü

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde dağdan kopan kaya parçasının seyir halindeki otomobilin üzerine düşmesi sonucu 4 öğretmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Feke'yi Saimbeyli ilçesine bağlayan Tırtat mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 01 AİN 537 plakalı otomobil seyir halindeyken dağdan kopan kaya parçası otomobilin üzerine düştü. Olayda araçtaki 4 kişi yaralanırken, çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybedenlerin öğretmen olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Emre Bozdemir - Beril Solmuşgül

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.