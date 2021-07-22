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Adana'da otoyol üzerinde otobüs alev alev yandı

Adana'da otoyol üzerinde otobüs alev alev yandı
Adana'da otoyol üzerinde otobüs alev alev yandı

Adana'da otoyol üzerinde seyir halindeki bir otobüs alev alev yandı.

Adana'da otoyol üzerinde otobüs alev alev yandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Pozantı-Adana otoyolunda plakası öğrenilemeyen bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almaya başladı. Şoför, otoyol kenarına aracı çekerek söndürmeye çalıştı. Herhangi bir ölü ya da yaralı bildirilmezken yolcuların kişisel eşyaları ve otobüs kullanılamaz hale geldi.

Aracın yanmasının etkisiyle alevler yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken aracın yanma anı çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Mehmet Abacı
 

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