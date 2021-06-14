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Adana'da park halindeki otomobil kundaklandı

Adana'da park halindeki otomobil kundaklandı
Adana'da park halindeki otomobil kundaklandı

Adana’da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce park halindeki bir otomobil kundaklandı. Otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken araç tamamen kullanılamaz hale geldi

Adana’da park halindeki otomobil kundaklandı - Tıkla İzle

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi ve kişiler Halil Ayaz'a ait 01 ABL 031 plakalı otomobilin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Olayı gerçekleştiren şüpheliler koşarak olay yerinden kaçtı. Aracın yandığını gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ancak otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

Süleyman Cenk İdaye

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