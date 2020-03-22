İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da pazar yerinde silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'da pazar yerinde silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Adana'da pazar yerinde silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Adana’da pazar alanında iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı. Olayda kullanılan bıçak ile 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Beşocak Mahallesinde bulunan pazar alanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada pompalı tüfeklerle ateş açıldı. Ç.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi pompalı tüfekle vurulurken, bir kişi de bıçakla yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ç.K. yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Ç.K. kurtarılmadı. Ç.K'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Diğer pompalı tüfek yaralısı ve bıçakla yaralanan bir kişi sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavisi devam ediyor.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, boş kovanlarda delil çalışması yaptı. Olayda kullanılan 2 pompalı tüfek ile bir bıçak ele geçirildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Süleyman Cenk İdaye
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.