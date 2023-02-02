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Adana'da pazarda taşlı sopalı kavga

Adana'da pazarda taşlı sopalı kavga
Adana'da pazarda taşlı sopalı kavga

Adana’nın Kozan ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup pazarda taşlı sopalı kavga etti. Polis kavgaya karışan 4 şahsı gözaltına alırken o anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Adana'da pazarda taşlı sopalı kavga - Tıkla İzle

Olay, ilçeye bağlı Şevkiye Mahallesi'nde kurulan pazarda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, pazarda karşılaşan ve aralarında yaralama olayı nedeniyle husumet olan yabancı uyruklu iki grup kavga etti. Taş ve sopalarla birbirini kovalayan grup vatandaşları da tedirgin etti. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansırken durum polise bildirildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavga ile ilgili 4 şahsı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Beril Solmuşgül

 

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