Adana'da PKK operasyonu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında bölücü terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen 26 zanlı ile Şanlıurfa'da PKK ve YPG'ye elaman kazandırdığı öne sürülen 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu karar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 22 Nisan günü şafak vakti operasyon başlattı.

Adana ve Şanlıurfa'da yapılan operasyonlarda 28 hedef şahıstan 24'ü gözaltına alındı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Ayrıca zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, silahlara ait mühimmat, 25 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 1 hard disk ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınarak sorgulanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

