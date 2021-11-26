Adana'da PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonu başlattı. Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

TEM özel timi ve Özel Harekat Timleri söz konusu şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıları kırıp girdi. İçeri giren timler söz konusu şahıslara kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan kişilerin, terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, sokak eylemlerine katıldığı, Suriye'de faaliyet içerisinde bulunan ve sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları öğrenildi.















Süleyman Cenk İdaye

