Adana'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü PKK/KCK adına provokatif eylemlerde bulunduğunu tespit ettiği 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK adına eylem ve faaliyette bulunan şahıslara yönelik operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda yakalanan 7 kişi adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Süleyman Cenk İdaye

