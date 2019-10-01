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Adana'da polis servisine saldırı düzenleyen 2 terörist öldürüldü

Adana'da polis servisine saldırı düzenleyen 2 terörist öldürüldü
Adana'da polis servisine saldırı düzenleyen 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Adana'da çevik kuvvet polislerinin servisine bombalı saldırı düzenleyen 2 MLKP’li teröristin Eskişehir’de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Adana'da polis servisine saldırı düzenleyen 2 terörist öldürüldü - Tıkla İzle

Adana'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servise bombalı saldırı düzenleyen 2 MLKP'li terörist, polis ekipleri tarafından Eskişehir'de düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirildi. 

Geçtiğimiz günlerde Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlenmişti. Bu kapsamda Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adana'da 25 Eylül'de çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli 2 MLKP'li teröristin Büyükdere Mahallesi Mehmet Osman Sokak'ta kaldığı hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı konuyla ilişkin açıklama yaptı

İçişleri Bakanlığından yapılan açılamada, “Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; Adana'da 25 Eylül'de çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli 2 MLKP'li teröristin kaldığı hücre evine operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir” denildi.

Cevdet Fırat Aydoğmuş

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