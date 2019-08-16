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Adana'da polisin, bir haftada buldukları şaşırttı

Adana'da polisin, bir haftada buldukları şaşırttı
Adana'da polisin, bir haftada buldukları şaşırttı

Adana polisi, bir hafta boyunca yaptığı uygulamada 19 adet tabanca, 16 adet tüfek, 8 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet uzun namlulu silah, 19 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı otomobilin yanı sıra aranan 126 şahıs ve 6 da kayıp çocuk buldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramını vatandaşın huzur ve güven içinde geçirmesi için bir hafta boyunca 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptı. Polis, şehrin giriş çıkışlarında bulunan uygulama noktalarının yanı sıra ara sokaklarda bile şok uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan bu uygulamalar sonucunda bir haftada 1 uzun namlulu silah, 19 tabanca, 16 tüfek, 8 kuru sıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve çok sayıda bıçak ele geçirildi. Ayrıca bu uygulamalarda 2 çalıntı otomobil, 19 çalıntı motosiklet, 5 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Zanlılar hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Uygulamalarda uyuşturucu tacirlerine de geçit verilmezken 14 gram eroin, 525 gram esrar, 7 kök Hint Keneviri, 962 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 126 aranan şahıs yakalandı, 6 kayıp çocuk da bulunarak ailelerine teslim edildi. Polisin yaptığı bu uygulamalar sayesinde bayramda olacak bir çok olayın önüne geçildiği öğrenildi.  

Fatih Keçe

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