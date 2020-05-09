Adana'da sağlık çalışanı anneleri duygulandıran sürpriz

Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgınıyla kahramanca mücadele eden sağlıkçılar, evlerinden, ailelerinden uzakta gece gündüz demeden hastaların şifa bulması için fedakarca görev yapıyor. Virüsü ailelerine bulaştırmamak için sevdiklerinden ayrı kalmayı göze alan sağlık çalışanı annelerin büyük bölümü bu sene Anneler Günü'nü evlatlarından ayrı geçiriyor.

Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Ek Hizmet Binası bünyesinde çalışan anne sağlıkçılara evlatları, anne ve babaları mücadele verdikleri bu zor günde anlamlı bir sürpriz yaptı. Anneler Günü ve 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle çektikleri videoları annelerine atan miniklerin sürprizi sağlıkçı anneleri duygulandırdı. Kimi anne videoyu yemek yerken görüp ağlarken kimisi de misafirhanelerde videoyu izleyerek dinlenip rahatladı.

Bu sağlıkçılarından birisi olan 50 yaşındaki Hacer Çaylı da 31 yıldır hemşirelik yapıyor. Çaylı'ya kayınvalidesi Yeter, kayınbabası Ali ve kızı Pelinsu video göndererek Anneler ile Hemşireler Günü'nü kutladı. Videoyu hemşire arkadaşlarıyla birlikte yemek yediği sırada gören Hacer Çaylı, videoyu görünce ağladığını söyledi.

“Gözlerim doldu”

İHA muhabirine konuşan Hacer Çaylı, kayınvalidesi, kayınbabası ve kızını yaklaşık 50 gündür görmediğini söyleyerek, “Kızımın videoyu gönderdiği video tam iftar saatinde arkadaşlarımla yemek yerken geldi. Videoyu izledim ve izlediğim anda bende duraklama, donma olup gözlerim doldu. Arkadaşlarım ‘kötü bir haber mi aldın?' diye sordu. Bende ‘yok' dedim ve videoyu onlara gösterdim. Onlarda videoyu izleyip aynı duyguları yaşadılar” diye konuştu.

“Çocuklarımla ayrı kaldığım ilk Anneler Günü”

2 çocuğundan ayrı kaldığı ilk Anneler Günü olduğunu belirten Çaylı, “Bu korona virüs nedeniyle ailemiz ile görüşemiyoruz. Kızım böyle Anneler Günü'nü video göndererek kutlayınca çok duygulandım. Ertesi gün de kayınbabam ve kayınvalidemin videosunu görünce ayrı duygulandım. Bu korona aslında bize insanların yanımızda olması, onlara sarılıp dokunabilmenin çok önemli olduğunu öğretti. Çocuklarımla ayrı kaldığım ilk Anneler Günü olacak. Bunun verdiği üzüntü çok farklı” ifadelerini kullandı.

Diğer sağlık çalışanı annelere gelen videolarda ise kimi çocuk piyano çalarak annesine olan sevgisini gösterirken kimisi de dışarı çıkmadığını ve annesini özlediğini söylediği görülüyor.

Umutcan İşledici