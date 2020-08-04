İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da sahte doktor ilaç almak isterken yakalandı

Adana'da sahte doktor ilaç almak isterken yakalandı
Adana'da sahte doktor ilaç almak isterken yakalandı

Adana'da bir kişi kırmızı reçeteyle satılan ilaçlardan almak için kendisini hastaneye doktor olarak tanıttığı sırada yakalandı.

Olay, Yüreğir ilçesinde bulunan Adana Şehir Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G hastaneye gelerek kendini oradaki çalışanlara, başka bir hastanede Nöroloji Bölümünde uzman doktor olarak tanıttı. A.G. daha sonra adına düzenlenmiş sahte doktor kartı gösterdi. Polisleri de inandırmak isteyen A.G yanında bulundurduğu steteskopu gösterdi.
Polis kimlikte inceleme yapınca sahte olduğunu belirledi. A.G gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
A.G'nin kırmızı reçeteyle satılan bir ilacı yapmak için kendini doktor olarak tanıttığı öğrenildi.
Süleyman Cenk İdaye

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.