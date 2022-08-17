İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adana'da selam verme bahanesiyle yaklaştı, 2 kişiyi vurdu

Adana'da selam verme bahanesiyle yaklaştı, 2 kişiyi vurdu
Adana'da selam verme bahanesiyle yaklaştı, 2 kişiyi vurdu

Adana’da bir kişi selam verme bahanesiyle yaklaştığı 2 kişiyi tabancayla vurdu. Olayda bir kişi başından vurularak ağır yaralanırken diğer kişi de kaçtığı sırada sırtından vuruldu.

Adana’da selam verme bahanesiyle yaklaştı, 2 kişiyi vurdu - Tıkla İzle

Olay, Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi selam vermek bahanesiyle Yusuf G. ve Ramazan S.'nin yanına geldi. Yanlarına yaklaştığı esnada kimliği belirlenemeyen şüpheli belinden tabancayı çıkartarak Yusuf G.'yi başından vurdu. Bu sırada Ramazan G. kaçmaya başladı.

Şüpheli şahıs, Ramazan G.'yi kaçtığı sırada sırtından vurarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan başından vurulan Yusuf G.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Süleyman Cenk İdaye
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.